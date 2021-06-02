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    • Memurlar
    • 02.06.2021 11:57
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    • 02.06.2021 11:57
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    yapılacak? Jandarma nelerdir? Başvuru tarihi netleşti mi?

    2021 yılında bekçi alımı ilanları hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ve PA tarafından yapılan duyurular için heyecan sürerken son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru tarihleri ve ilanlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, yapılacak? Jandarma nelerdir? Başvuru tarihi netleşti mi? İşte merak edilenler...

    Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

    Bekçi alımı ilanlarına dair son gelişmeler sık sık takip ediliyor ve resmi makamlardan yapılan açıklamalar mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından açıklama bekleniyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihi netleşti mi? İşte detaylar...

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte bekçi alımı başvuru şartları;

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

            Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

            Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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            Haberler Memurlar Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihi netleşti mi?