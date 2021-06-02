Bekçi alımı ilanlarına dair son gelişmeler sık sık takip ediliyor ve resmi makamlardan yapılan açıklamalar mercek altına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından açıklama bekleniyor. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihi netleşti mi? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte bekçi alımı başvuru şartları;