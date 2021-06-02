KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar İŞKUR tarafından açıklandı. İş arayanlar memur alımı ilanlarının detaylarını merak ediyor. İşte Kamu memur alımı ilanları 2021| Kamu memur alımı başvuru şartları 2021 hakkında merak edilenler... 55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Belediyede memur olmak isteyen kişilerin lise, ön lisans ve lisans mezuniyet dereceleri esas alınmaktadır.
KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI 2021
İŞKUR, iş arayanların heyecanla beklediği açıklamayı gerçekleştirerek KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar paylaştı. Açıklamada farklı şehirlerden belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Duyuruda "Belediyeler sözleşmeli ve kadrolu memur alımları yapılmaktadır.
Bu kapsamda belediyelerin alacağı bölümler mühendis, zabıta, mimar, evrak memuru, odacı, teknisyeni tekniker, muhasebe personeli, daire başkanı, insan kaynakları personeli, şube müdürü, özel kalem, bölüm şefi ve hesap uzmanıdır. Belirtilen bölümler için farklı maaş uygulaması bulunmaktadır." açıklamalarına yer verildi.