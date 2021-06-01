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    • Memurlar
    • 01.06.2021 08:58
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    • 01.06.2021 08:58
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    Samsun Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi alıyor

    Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ilanlar arasında Samsun Üniversitesi'nin 3 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi alım ilanı da yer aldı.

    Resmen açıklandı: Alım yapılacak

    Samsun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacağı belirtildi.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Samsun Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı başvurusu için bilgiler:

    Duyuru Başlama Tarihi : 31.05.2021
    Son Başvuru Tarihi : 14.06.2021
    Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 17.06.2021
    Giriş Sınavı Tarihi : 22.06.2021
    Sonuç Açıklama Tarihi : 24.06.2021
    Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.samsun.edu.tr

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