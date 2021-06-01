Samsun Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi alıyor

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Samsun Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı başvurusu için bilgiler:



Duyuru Başlama Tarihi : 31.05.2021

Son Başvuru Tarihi : 14.06.2021

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 17.06.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 22.06.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.06.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.samsun.edu.tr



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