İŞKUR, Türkiye'nin istihdam politikalarını yürüten ve işsizliğin azalmasını sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Pandemi döneminde de sektörleri canlandıracak adımlar atan İŞKUR, yüzlerce yeni iş ilanı yayınladı. Peki bu ilanları görmek için ne yapmak gerekiyor? Nasıl başvurabilirsiniz? İşte detaylar... İŞKUR'daki yüzlerce iş ilanının arasında kaybolmuş hissetmeniz çok doğal. Türkiye'nin her yerinden gelen ve çok farklı nitelikler gerektiren pek çok işin arasından size uyanları bulmak için bazı basit adımlar var. Öncelikle İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden ya da İŞKUR birimlerine giderek iş arayan kaydı oluşturmalısınız.