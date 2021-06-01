İŞKUR, Türkiye'nin istihdam politikalarını yürüten ve işsizliğin azalmasını sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Pandemi döneminde de sektörleri canlandıracak adımlar atan İŞKUR, yüzlerce yeni iş ilanı yayınladı. Peki bu ilanları görmek için ne yapmak gerekiyor? Nasıl başvurabilirsiniz? İşte detaylar... İŞKUR'daki yüzlerce iş ilanının arasında kaybolmuş hissetmeniz çok doğal. Türkiye'nin her yerinden gelen ve çok farklı nitelikler gerektiren pek çok işin arasından size uyanları bulmak için bazı basit adımlar var. Öncelikle İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden ya da İŞKUR birimlerine giderek iş arayan kaydı oluşturmalısınız.
İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?
İŞKUR'daki yüzlerce iş ilanının arasında kaybolmuş hissetmeniz çok doğal. Türkiye'nin her yerinden gelen ve çok farklı nitelikler gerektiren pek çok işin arasından size uyanları bulmak için bazı basit adımlar var. Öncelikle İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden ya da İŞKUR birimlerine giderek iş arayan kaydı oluşturmalısınız. Kaydınızı oluşturmak için şartlar şu şekildedir:
Kaydolan kişi mutlaka 14 yaşını doldurmuş olmalıdır. Kayıt sırasında eğitim, meslek, kimlik ve iletişim bilgileri doğru bir şekilde verilmelidir. Özellikle eğitim ve meslek bilgilerini boş bırakmamanız çok önemlidir, kaydınız geçersiz kalabilir.
Bu kayıt 12 ay boyunca aktif kalır. Sonrasında internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR'a giderek kaydınızı yeniletmeniz gerekir.
İş arayan kaydı tamamlandıktan sonra sitedeki ilanlara göz atabilirsiniz. İş ilanlarını sorgulamak için yapmanız gerekenler oldukça basittir: