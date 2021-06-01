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    • Memurlar
    • 01.06.2021 13:06
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    • 01.06.2021 13:06
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    son dakika yüzlerce yeni iş ilanı yayınladı! 4.250 TL maaşlı iş ilanlarına ulaşmak için...

    Türkiye'deki işsizliğin azalmasına önemli katkılar sunan , pandemi nedeniyle ekonominin durgunlaştığı dönemlerde de önemli bir kurtarıcı oldu. İş arayan vatandaşları ve işverenleri bir araya getirmenin en kolay yöntemini bulan İŞKUR, pek çok kamu kurumu ve özel sektör şirketi için iş ilanları yayınladı. Neredeyse her gün, Türkiye'nin dört bir yanından ilanlar eklenmeye de devam ediyor. Ancak sistemi çok karmaşık bulan ve siteyi kullanmakta zorluk çekenler de var. Sizin için İŞKUR iş ilanlarını nasıl sorgulayabileceğinizi araştırdık.

    takvim.com.tr
    İŞKUR yüzlerce yeni iş ilanı yayınladı! 4.250 TL maaşlı iş ilanlarına ulaşmak için...

    İŞKUR, Türkiye'nin istihdam politikalarını yürüten ve işsizliğin azalmasını sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Pandemi döneminde de sektörleri canlandıracak adımlar atan İŞKUR, yüzlerce yeni iş ilanı yayınladı. Peki bu ilanları görmek için ne yapmak gerekiyor? Nasıl başvurabilirsiniz? İşte detaylar... İŞKUR'daki yüzlerce iş ilanının arasında kaybolmuş hissetmeniz çok doğal. Türkiye'nin her yerinden gelen ve çok farklı nitelikler gerektiren pek çok işin arasından size uyanları bulmak için bazı basit adımlar var. Öncelikle İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden ya da İŞKUR birimlerine giderek iş arayan kaydı oluşturmalısınız.


    İŞKUR İŞ İLANLARI NASIL SORGULANIR?

    İŞKUR'daki yüzlerce iş ilanının arasında kaybolmuş hissetmeniz çok doğal. Türkiye'nin her yerinden gelen ve çok farklı nitelikler gerektiren pek çok işin arasından size uyanları bulmak için bazı basit adımlar var. Öncelikle İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden ya da İŞKUR birimlerine giderek iş arayan kaydı oluşturmalısınız. Kaydınızı oluşturmak için şartlar şu şekildedir:

    Kaydolan kişi mutlaka 14 yaşını doldurmuş olmalıdır. Kayıt sırasında eğitim, meslek, kimlik ve iletişim bilgileri doğru bir şekilde verilmelidir. Özellikle eğitim ve meslek bilgilerini boş bırakmamanız çok önemlidir, kaydınız geçersiz kalabilir.

    Bu kayıt 12 ay boyunca aktif kalır. Sonrasında internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR'a giderek kaydınızı yeniletmeniz gerekir.
    İş arayan kaydı tamamlandıktan sonra sitedeki ilanlara göz atabilirsiniz. İş ilanlarını sorgulamak için yapmanız gerekenler oldukça basittir:

        Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak "Açık İş İlanları" sayfasını açın. Bu ilanları görebilmek için "İş Arayan Girişi" butonuna tıklayıp istenen bilgileri girin.
        Ekrandaki yüzlerce iş ilanından size uygun olanları bulabilmek için filtreleme işlemi yapmalısınız.

        Bunun için ekranın üst kısmındaki arama çubuğunu kullanın. Oraya mesleğinizi, aradığınız özel iş pozisyonlarını, niteliklerinizi veya aradığınız kurumu yazabilirsiniz.


        İlanların detaylarını görüntülemek için arama çubuğunun alt kısmındaki ülke, şehir, öğrenim durumu vb. boşlukları da doldurun.

        Eski ilanları da görüntülemek için "İlan No" ve "İlan Tarihi" bilgilerini de doldurabilirsiniz. İhtiyacınız olan tüm bilgileri yazdığınızı düşünüyorsanız "Ara" butonuna tıklayın.

        İŞKUR'daki güncel iş ilanlarını görmek için TIKLAYINIZ!

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

        Döküm Ocakçısı

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon BALIKESİR 00006055020

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006055635

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon NİĞDE 00006055671

        Şoför-Yük Taşıma

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006055686

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon OSMANİYE 00006055710

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006055713

        Şoför-Yük Taşıma

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006055736

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon TEKİRDAĞ 00006055779

        Şoför-Yük Taşıma

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006055935

        2.06.2021

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon BİLECİK 00006056229

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006056257

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon TEKİRDAĞ 00006056306

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon OSMANİYE 00006056371

        İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon ÜLKE GENELİ (Çalışma İli: GÜMÜŞHANE) 00006056396

        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon
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