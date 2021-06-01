Türkiye'deki işsizliğin azalmasına önemli katkılar sunan İŞKUR, pandemi nedeniyle ekonominin durgunlaştığı dönemlerde de önemli bir kurtarıcı oldu. İş arayan vatandaşları ve işverenleri bir araya getirmenin en kolay yöntemini bulan İŞKUR, pek çok kamu kurumu ve özel sektör şirketi için iş ilanları yayınladı. Neredeyse her gün, Türkiye'nin dört bir yanından ilanlar eklenmeye de devam ediyor. Ancak sistemi çok karmaşık bulan ve siteyi kullanmakta zorluk çekenler de var. Sizin için İŞKUR iş ilanlarını nasıl sorgulayabileceğinizi araştırdık.