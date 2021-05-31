İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor.
31 Mayıs İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Arya Turs. Tesis. A.Ş. 31.05.2021
Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.05.2021
İzmir Ayasuluk Tepesi ve St Jean Anıtı Kazı Başkanlığı 18.06.2021
İzmir Torbel Torbalı Pers. İnş. Tic. A.Ş. 03.06.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.05.2021
İzmir T.C.M.B. A.Ş. Naim Talu Eğt. Seminer Sitesi Pers. ve ENGELLİ Personel Alımı 01.06.2021
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 31.05.2021
Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Pers. Alımı 02.06.2021
Trabzon Dernekpazarı Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.06.2021
Manisa Besot Sos. Tes. İşl.Tic. A.Ş. 01.06.2021
Çanakkale Gestaş Deniz Ulş. Tur. Tic. A.Ş. 01.06.2021