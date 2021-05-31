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    • Memurlar
    • 01.06.2021 08:41
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    • 01.06.2021 08:41
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    Onlarca şehirde KPSS şartı olmadan personel alımı! ’dan güncel yeni ilanlar! beklenen ilanlar! İŞKUR personel alım şartları

    personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası oldukça yoğun oluyor. Bu bağlamda yeni kamu personelleri aranıyor. Farklı illerde alımlar en az ilkokul mezunu vatandaşlar arasından alımları yapılacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

    takvim.com.tr
    Onlarca şehirde KPSS şartı olmadan personel alımı!

    İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor.

    31 Mayıs İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Aydın Arya Turs. Tesis. A.Ş. 31.05.2021

    Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.05.2021

    İzmir Ayasuluk Tepesi ve St Jean Anıtı Kazı Başkanlığı 18.06.2021

    İzmir Torbel Torbalı Pers. İnş. Tic. A.Ş. 03.06.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.05.2021

    İzmir T.C.M.B. A.Ş. Naim Talu Eğt. Seminer Sitesi Pers. ve ENGELLİ Personel Alımı 01.06.2021

    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 31.05.2021

    Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Pers. Alımı 02.06.2021

    Trabzon Dernekpazarı Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.06.2021

    Manisa Besot Sos. Tes. İşl.Tic. A.Ş. 01.06.2021

    Çanakkale Gestaş Deniz Ulş. Tur. Tic. A.Ş. 01.06.2021

        Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 31.05.2021

        Denizli Güney Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.06.2021

        Van Bahçesaray Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Başkale Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Çaldıran Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Çatak Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Erciş Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Gevaş Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Gürpınar Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van İpekyolu Tuşba Edremit Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Muradiye Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Özalp Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Van Saray Vaski Pers. A.Ş. 03.06.2021

        Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 01.06.2021

        Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti. 31.05.2021

        İstanbul İsper Yönt. A.Ş. 01.06.2021

        İstanbul İsyön A.Ş. 06.06.2021

        Afyonkarahisar Salar Bel. Taş. Tem. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 31.05.2021

            Isparta Büyükkabaca Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 01.06.2021

            Erzurum Tekman Beld. Pers. Ltd. Şti. 31.05.2021

            İstanbul İsper A.Ş. Engelli Personel Alımı 31.05.2021

            İzmir Baysan Eğt. Kurumları Dnş. Tic. A.Ş. 01.06.2021

            Çanakkale Gelibolu Kent Hizm. İnş. Tic. A.Ş. 03.06.2021

            Kütahya Simav Jeotermal Elek. Tur. Tic. İnş. Hiz. A.Ş. 04.06.2021

            Ağrı Doğubayazıt SYDV Pers. Alımı 07.06.2021

            Sivas Yıldızbelsan Ltd. Şti. 04.06.2021

            Bursa Kült. Sanat Ürün. Turz. Tic. A.Ş. 03.06.2021

            İzmir Karaburun Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 01.06.2021

            Yalova Albel Altınova Akar. İnş. Temz. Tic. Ltd. Şti. 31.05.2021

            Tekirdağ Büyükşehir Beld. Pers. A.Ş. 02.06.2021

            Adıyaman Tut SYDV Pers. Alımı 31.05.2021

            Karaman Beld. Ongun İnş. San. Tic. A.Ş. 01.06.2021

            Afyonkarahisar Kocaöz Birlik Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti. 01.06.2021

            Antalya Kemer Beld. Pers. Ltd. Şti. 31.05.2021

            Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 01.06.2021

            Kastamonu Azdavay Beld. Pers. Ltd. Şti. 31.05.2021

            Bartın Amastris Gıda Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 31.05.2021

            Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd.Şti. 31.05.2021

            Çanakkale Eceabat Belediyesi San.ve Tic.Ltd.Şti.02.06.2021.pdf

                Burdur Tefenni SYDV.09.06.2021.pdf

                Manisa Gölmarmara SYDV.04.06.2021.pdf

                Yozgat Konuklar Tem. Güv. Hayv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 31.05.2021

                Antalya Kepez İnş. Müh. Özel Eğt. Danş. Hizm. San. Tic. A.Ş. 01.06.2021

                Konya Derebucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.05.2021

                Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 14.06.2021

                İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Engelli Alım İlanı 01.06.2021

                Denizli Serbeltaş İnş. Tur. Pet. Ener. San. Tic. A.Ş. 03.06.2021

                Osmaniye Ata Ekmekçilik Tic. Ltd. Şti. 02.06.2021

                Yozgat Sulama Taah. Eğt. Turizm Gıda Hizm. Tic. San. Ltd. Şti. 31.05.22021

                Çorum Bayat Belediyesi Personel Ltd. Şti. 01.06.2021

                Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 31.05.2021

                Hatay Erzin Bel. Erzin Tar. TUr. Ener.İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2021

                İstanbul Bakırköy Per. Hizm. Ltd. Şti. 02.06.2021

                Muğla DAL-BEL Günübirlik Tur. Hiz. İşl. Tesis Tic. A.Ş. 04.06.2021

                İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Otopark Temz. İnş. San. Tic. A.Ş. 31.05.2021

                Tokat Zile Turizm İnşaat Otelcilik San.Tic. A.Ş . 03.06.2021

                Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda Ltd. Şti. 02.06.2021

                Zonguldak Ormanlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.06.2021

                Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 02.06.2021

                    Eskişehir Beylikova SYDV 15.06.2021

                    Çanakkale Karabiga Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.06.2021

                    Karaman Belediyesi Ongun İnş. San. Tic. A. Ş. 31.05.2021

                    Manisa Sart Amerikan Hafriyat Kazısı Başkanlığı 03.06.2021

                    Tokat Çevreli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.06.2021

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                    İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

                    İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

                    • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

                    • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

                    • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

                    • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

                    • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

                    • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

                    İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

                    • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

                    • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

                    • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

                    • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

                    • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

                    • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

                        • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

                        • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
                        İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

                        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

                        • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

                        • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

                        • Şirket unvanını girmelisiniz.

                        • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

                        • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

                        • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

                        • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

                        • Kuruluş Tarihini girin.

                        • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

                        • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

                        İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.
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