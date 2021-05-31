İŞKUR personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası oldukça yoğun oluyor. Bu bağlamda yeni kamu personelleri aranıyor. Farklı illerde alımlar en az ilkokul mezunu vatandaşlar arasından alımları yapılacak.
31 Mayıs İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Arya Turs. Tesis. A.Ş. 31.05.2021
Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.05.2021
İzmir Ayasuluk Tepesi ve St Jean Anıtı Kazı Başkanlığı 18.06.2021
İzmir Torbel Torbalı Pers. İnş. Tic. A.Ş. 03.06.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 31.05.2021
İzmir T.C.M.B. A.Ş. Naim Talu Eğt. Seminer Sitesi Pers. ve ENGELLİ Personel Alımı 01.06.2021
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 31.05.2021
Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Pers. Alımı 02.06.2021
Trabzon Dernekpazarı Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.06.2021
Manisa Besot Sos. Tes. İşl.Tic. A.Ş. 01.06.2021
Çanakkale Gestaş Deniz Ulş. Tur. Tic. A.Ş. 01.06.2021