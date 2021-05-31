Nasıl Düz Memur Olunur?

Özellikle geride bıraktığımız son 10 yılda, kamuda istihdama yönelik talepler arttı. Bu taleplerin artmasındaki en büyük sebep, iş arayan bireylerin düzgün, istikrarlı, garantili ve gelir yönünden de tatmin edici olan kamu sektörünü tercih etme isteğidir.

Bu talebin artmasıyla birlikte her geçen yıl kamuda memur olmakta zorlaştı. Kamuda düz memur olmak isteyen adaylar KPSS ' de başarılı olmak zorundalar. KPSS' ye talep fazla olduğundan memur adayları rakiplerinin bir adım ötesine geçmek için; kursa gitmek, özel ders almak ve sınava kadar planlı ve disiplinli bir hazırlık süreci geçirmek durumundalar.

Peki KPSS' de başarılı olmak düz memurluk için yetiyor mu? Bu sorunun cevabı maalesef ki Hayır! Kamu kurumlarına yerleşmek için merkezi atamaları beklemek ve kurumların bu atamalarda düz memurlara ihtiyaç duyması gerekiyor. Memur atamalarında Lise için (2001), Ön lisans (3001) ve Lisans(4001) nitelik kodları kullanılıyor.