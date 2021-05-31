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    • Memurlar
    • 31.05.2021 16:00
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    • Son Güncelleme:
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    • 31.05.2021 16:01
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    İkamet şartı olmadan! Farklı belediyelere yüzlerce zabıta memuru ve düz başvuru şartları açıklaması

    İkamet şartı olmadan! Farklı belediyelere yüzlerce zabıta memuru alımı için detaylar merak ediliyor. Belediyelerin ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

    takvim.com.tr
    İkamet şartı olmadan! Farklı belediyelere yüzlerce zabıta memuru alımı

    Belediyeler memur alımı duyuruyu yayımladı. Yayımlanan duyurulara göre belediyeler bünyesindeki noksanlığı karşılamak üzere zabıta memuru alımı ve düz memur alımı yapılacak. Belediye memur alımı için adaylar müracaatlarına önümüzdeki hafta başlayacaklar. Belediyelerin memur alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

    ZABITA ALIMI İLANLARI


    Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

    İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

    Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021

    Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.06.2021

        DÜZ MEMUR ALIMLARI

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. 04.06.2021

        Tokat Çevreli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.06.2021

        Zonguldak Ormanlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.06.2021

        İzmir Karaburun Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 01.06.2021

        Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd.Şti. 31.05.2021

        Çanakkale Eceabat Belediyesi San.ve Tic.Ltd.Şti.02.06.2021.pdf

        Konya Derebucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 31.05.2021

        Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 14.06.2021

        Çorum Bayat Belediyesi Personel Ltd. Şti. 01.06.2021

        Çanakkale Karabiga Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.06.2021

        Karaman Belediyesi Ongun İnş. San. Tic. A. Ş. 31.05.2021

            Düz Memurluk Nedir?

            Düz memurluk kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS ile atanan, herhangi bir mesleki görevi olmayan kurumdaki ilgili birimde asgari yazışmaları yürütecek, evrak takibini yapacak masa başı çalışan personeldir.

            Düz memurluk merkezi memur atamalarında çokça rastladığımız (2001,3001,4001) nitelik kodlarıyla anılır.

            Nasıl Düz Memur Olunur?

            Özellikle geride bıraktığımız son 10 yılda, kamuda istihdama yönelik talepler arttı. Bu taleplerin artmasındaki en büyük sebep, iş arayan bireylerin düzgün, istikrarlı, garantili ve gelir yönünden de tatmin edici olan kamu sektörünü tercih etme isteğidir.

            Bu talebin artmasıyla birlikte her geçen yıl kamuda memur olmakta zorlaştı. Kamuda düz memur olmak isteyen adaylar KPSS ' de başarılı olmak zorundalar. KPSS' ye talep fazla olduğundan memur adayları rakiplerinin bir adım ötesine geçmek için; kursa gitmek, özel ders almak ve sınava kadar planlı ve disiplinli bir hazırlık süreci geçirmek durumundalar.

            Peki KPSS' de başarılı olmak düz memurluk için yetiyor mu? Bu sorunun cevabı maalesef ki Hayır! Kamu kurumlarına yerleşmek için merkezi atamaları beklemek ve kurumların bu atamalarda düz memurlara ihtiyaç duyması gerekiyor. Memur atamalarında Lise için (2001), Ön lisans (3001) ve Lisans(4001) nitelik kodları kullanılıyor.
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            Haberler Memurlar İkamet şartı olmadan! Farklı belediyelere yüzlerce zabıta memuru ve düz memur alımı başvuru şartları açıklaması