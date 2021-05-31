İkamet şartı olmadan! Farklı belediyelere yüzlerce zabıta memuru alımı için detaylar merak ediliyor. Belediyelerin memur alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.
ZABITA ALIMI İLANLARI
Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 30.06.2021