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    • Memurlar
    • 31.05.2021 11:44
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    • 31.05.2021 11:44
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    16 öğretim elemanı alımı yapacak! İlan yayınlandı

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ilanlar arasında 'nin 16 öğretim elemanı alım ilanı da yer aldı.

    Atılım Üniversitesi 16 öğretim elemanı alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de duyuruldu.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Atılım Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
    2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Atılım Üniversitesi 16 öğretim elemanı alımı yapacak! İlan yayınlandı