İŞKUR mesleki eğitim kursları ve TYP kayıtları nasıl yapılır?.. İŞKUR mesleki eğitim kursları kayıtları başvuru şartları nelerdir?.. Kurs süresi ne kadardır? İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.
İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor. TYP kapsamında personel alımı ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor. Verilen linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst kısmında yer alan ''Ara'' butonuna giriş yaparak ilanı görebilirsiniz. Başvuru şartları ve diğer detaylar da ilgili internet sitesinde yer alıyor.