İŞKUR personel alım şartları…

İŞKUR 4 bin TL maaş ile personel alım şartlarını yayına aldı. İlk olarak vatandaşların İŞKUR üzerinde kayıtlarını yapmaları gerekir. Kayıt olmak için de belirli şartları yerine getirmek gerekir.

Bu şartlar ise; Vatandaşların en az 15 yaşın doldurması