İŞKUR son dakika personel alımı haberleri: İŞKUR ülkemizde istihdam fırsatlarının artması politikaları en iyi şekilde yürüten ve işsizliğin azalmasını sağlamak için yer alan en önemli kurumlardan bir tanesi olarak dikkatleri çekmeye devam ediyor. Korona virüs süreçleri içerisinde sektörleri daha canlı bir hale getirmek için sürekli adımlar atmaya devam eden İŞKUR bu sefer de yüz binlerce vatandaş için en az 4 bin TL maaş ile personel alımı haberleri geldi.
Ülkemizde işsizlik oranlarının en aza inmesi için sürekli biri birinden farklı katkılar sunmaya devam eden İŞKUR, korona virüs süreçleri içerisinde ekonominin bir hayli durgunlaşmış olduğu dönemlerde yine kurtarıcı olarak yer almaya başladı. İş aramaya devam eden vatandaşları ve iş verenleri bir araya getirmeye devam eden İŞKUR birçok kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel şirketler üzerinde de iş ilanları sunmaya devam ediyor. Her gün yeni ilanlar almaya devam eden ve ülkenin dört bir yanında iş fırsatları sunan İŞKUR vatandaşlar için tüm adımları açıkladı.
İŞKUR personel alım şartları…
İŞKUR 4 bin TL maaş ile personel alım şartlarını yayına aldı. İlk olarak vatandaşların İŞKUR üzerinde kayıtlarını yapmaları gerekir. Kayıt olmak için de belirli şartları yerine getirmek gerekir.
Bu şartlar ise; Vatandaşların en az 15 yaşın doldurması