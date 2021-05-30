İŞKUR tarafından Türkiye geneli en güncel iş ilanları yayınlandı. İŞKUR başvuru ilanları... İŞKUR tarafından Türkiye geneli en aktüel iş bültenleri yayınlandı. Yayınlanan ve müracaatı devam eden iş bültenleri kapsamında, Türkiye geneli en az ilkokul mezunu 666 kişilik temizlik görevlisi alımı yapan İŞKUR, müracaatları online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor.