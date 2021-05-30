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    • 30.05.2021 11:00
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    en az ilkokul mezunu binlerce temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR temizlik görevlisi alım ilanları

    () tarafından özel sektör ve kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunu 666 kişilik temizlik görevlisi alımı yapılıyor. İŞKUR başvuru şartları ve İŞKUR'a kayıt sayfası imizde… Temizlik görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapar. Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır.

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    İŞKUR en az ilkokul mezunu binlerce temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR tarafından Türkiye geneli en güncel iş ilanları yayınlandı. İŞKUR başvuru ilanları... İŞKUR tarafından Türkiye geneli en aktüel iş bültenleri yayınlandı. Yayınlanan ve müracaatı devam eden iş bültenleri kapsamında, Türkiye geneli en az ilkokul mezunu 666 kişilik temizlik görevlisi alımı yapan İŞKUR, müracaatları online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor.

    TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Söz konusu temizlik görevlisi alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar, BURAYA tıkladıktan sonra açılan pencerede kendilerine uygun ilanların özel başvuru şartlarını görebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az ilkokul mezunu olmak,

    Sağlık problemi bulunmamak,

    Takım çalışmasına yatkın,

    Kişisel temizliğine önem veren,

    Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun,

    18 - 40 yaş aralığında.

        İŞKUR KAYIT İŞLEMLERİ

        İş aramanın ilk adımı kayıttır. Müessese hizmetlerinden faydalanmak isteyen iş arayanların Müessese portalına aza olarak veya bizzat Müessese birimlerine müracaat eterek kayıt olmaları gereklidir. Galibiyetli bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan birey hakkında bütün ve doğru bilgilerin bulunması gereklidir. Gerek internet üzerinden gerekse Müessese personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile alakalı bilgileri bütün ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça ehemmiyetlidir. Bu sebeple, lütfen şahsi, bağlantı, eğitim, iş ve değişik bilgilerinizi bütün ve doğru olarak sisteme giriniz.

        İŞKUR KAYIT KOŞULLARI NELER?

        İş arayanların Müessesemize kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan temel alınır. Beyanların reel dışı olmasından Müesseseye hiçbir mesullük yüklenemez.

        İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

        Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
        • İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

            İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

            • Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
            • Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
            • En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
            • Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).


            • İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
            • İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
            • "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
            • "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
            • Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
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            Haberler Memurlar İŞKUR en az ilkokul mezunu binlerce temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR temizlik görevlisi alım ilanları