İŞKUR tarafından Türkiye geneli en güncel iş ilanları yayınlandı. İŞKUR başvuru ilanları... İŞKUR tarafından Türkiye geneli en aktüel iş bültenleri yayınlandı. Yayınlanan ve müracaatı devam eden iş bültenleri kapsamında, Türkiye geneli en az ilkokul mezunu 666 kişilik temizlik görevlisi alımı yapan İŞKUR, müracaatları online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor.
TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Söz konusu temizlik görevlisi alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar, BURAYA tıkladıktan sonra açılan pencerede kendilerine uygun ilanların özel başvuru şartlarını görebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunmamak,
Takım çalışmasına yatkın,
Kişisel temizliğine önem veren,
Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun,
18 - 40 yaş aralığında.