Emniyet Teşkilatında görev alacak personelin meslek öncesi ve görev yapan personelin meslek içi eğitimi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Personelin, % 89,3'ü yüksekokul ve üzeri, %10,4'ü lise, %0,3'ü ise ortaöğretim mezunudur. Ayrıca, 13.044 yüksek lisans ve 75 doktora yapmış personel mevcuttur.

Emniyet Teşkilatı personelinin 313.002'si (%95,2) Emniyet Hizmetleri, 15.717'si (%4,8) ise diğer hizmet sınıfındandır.

2021 YILINDA POLİS ALIMI HAKKINDA



17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izninin 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek. memurlar.net'in haberine göre, 2021 atama izni kararnamesinde "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor. Dolaysıyla komiser yardımcısı alımının açıktan alım şeklinde olacağı, meslek içinden komiser yardımcısı alımının atama izni sınırlamasına tabi olmadığı belirtiliyor.