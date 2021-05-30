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    • Memurlar
    • 30.05.2021 20:03
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    • 30.05.2021 20:03
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    Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kariyer hedefleyenler ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı yapacağını duyurmasının ardından detaylar merak edilir oldu. Peki ne zaman yapılacak? Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan kişiler 6 bin TL maaş verilecek olan 837 komiser yardımcısı ve polis alımı şartlarıyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte EGM hakkında detaylar…

    takvim.com.tr
    EGM'de kaç polis ve kaç bekçi personel görev yapıyor?

    EGM'de kaç polis ve kaç bekçi personel görev yapıyor? 2021 EGM 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyenler konuya dair detayları merak ederek araştırıyor. 2021 EGM 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı başvuruları ile ilgili nasıl bir açıklama geldi? EGM bünyesinde kaç sayıda polis ve bekçi olup olmadığına ilişkin bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    EGM'DE KAÇ PERSONEL GÖREV YAPIYOR?

    2021 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personelin eğitim durumu ve personel sayısına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı performans programına göre EGM'de toplam 328 bin 719 personel görev yapıyor.
    Bu personellerden 259 bin 180'i polis memuru, 29 Bin 199'u Çarşı ve Mahalle Bekçisi, 4 bin 714'u Komiser, 11 bin 233'ü komiser yardımcısı, 550'si Başkomiser unvanında görev yapıyor.

    1/1 sınıf emniyet müdürü sayısı 15 olarak açıklanırken, 4. sınıf emniyet müdürü sayısı ise 550 olarak kayıtlara geçti.
    EGM'de Emniyet Hizmetleri Sınıfının toplamı 313 bin 2 olarak aktarıldı.

    Diğer hizmet sınıfı toplamı ise 15 bin 717 olarak kayıtlara geçti.

    EGM Performans Programı'nda , personelin eğitim durumu ve insan kapasitesiyle ilgili şu bilgilendirme yapıldı(*):

    Varlığının temel amacı halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan Emniyet Teşkilatı, kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle yapılabileceğinin bilinciyle personelinin eğitimine ve gelişimine yatırım yapmaktadır. Emniyet Teşkilatının insan kaynakları durumu aşağıdaki gibidir.

        Emniyet Teşkilatında görev alacak personelin meslek öncesi ve görev yapan personelin meslek içi eğitimi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
        Personelin, % 89,3'ü yüksekokul ve üzeri, %10,4'ü lise, %0,3'ü ise ortaöğretim mezunudur. Ayrıca, 13.044 yüksek lisans ve 75 doktora yapmış personel mevcuttur.

        Emniyet Teşkilatı personelinin 313.002'si (%95,2) Emniyet Hizmetleri, 15.717'si (%4,8) ise diğer hizmet sınıfındandır.

        2021 YILINDA POLİS ALIMI HAKKINDA

        17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izninin 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek. memurlar.net'in haberine göre, 2021 atama izni kararnamesinde "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor. Dolaysıyla komiser yardımcısı alımının açıktan alım şeklinde olacağı, meslek içinden komiser yardımcısı alımının atama izni sınırlamasına tabi olmadığı belirtiliyor.

        2021 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a)T.C. vatandaşı olmak,

        b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için2020yılı içinde yapılan KPSS lisans puanıP3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için2020yılı içinde yapılanKPSS önlisans puanıP93 puan türünden(52,00)taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak(01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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