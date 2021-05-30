EGM'de kaç polis ve kaç bekçi personel görev yapıyor? 2021 EGM 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı şartları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyenler konuya dair detayları merak ederek araştırıyor. 2021 EGM 11 bin 837 komiser yardımcısı ve polis alımı başvuruları ile ilgili nasıl bir açıklama geldi? EGM bünyesinde kaç sayıda polis ve bekçi olup olmadığına ilişkin bilgiler de haberimizde yer alıyor.
EGM'DE KAÇ PERSONEL GÖREV YAPIYOR?
2021 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personelin eğitim durumu ve personel sayısına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı performans programına göre EGM'de toplam 328 bin 719 personel görev yapıyor.
Bu personellerden 259 bin 180'i polis memuru, 29 Bin 199'u Çarşı ve Mahalle Bekçisi, 4 bin 714'u Komiser, 11 bin 233'ü komiser yardımcısı, 550'si Başkomiser unvanında görev yapıyor.
1/1 sınıf emniyet müdürü sayısı 15 olarak açıklanırken, 4. sınıf emniyet müdürü sayısı ise 550 olarak kayıtlara geçti.
EGM'de Emniyet Hizmetleri Sınıfının toplamı 313 bin 2 olarak aktarıldı.
Diğer hizmet sınıfı toplamı ise 15 bin 717 olarak kayıtlara geçti.
EGM Performans Programı'nda , personelin eğitim durumu ve insan kapasitesiyle ilgili şu bilgilendirme yapıldı(*):
Varlığının temel amacı halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan Emniyet Teşkilatı, kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle yapılabileceğinin bilinciyle personelinin eğitimine ve gelişimine yatırım yapmaktadır. Emniyet Teşkilatının insan kaynakları durumu aşağıdaki gibidir.