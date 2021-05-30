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    • Memurlar
    • 30.05.2021 17:32
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    • 30.05.2021 17:32
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    Belediye bünyesine 250 zabıta memuru alınacak! Başvuru şartları belli oldu!

    Son dakika haberi... 'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 250 zabıta memuru alacak.

    Belediye bünyesine 250 zabıta memuru alınacak!

    bünyesinde tabi olarak istihdam edilmek üzere; hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

    Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tradresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

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    Haberler Memurlar Belediye bünyesine 250 zabıta memuru alınacak! Başvuru şartları belli oldu!