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    • 31.05.2021 08:58
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    • 31.05.2021 08:58
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    4.000 TL maaş ile iş ilanları yayına alınmaya başladı… kanadından son dakika müjdeli ler gelmeye başladı! İşte kadrolar

    son dakika personel alımı leri: İŞKUR ülkemizde istihdam fırsatlarının artması politikaları en iyi şekilde yürüten ve işsizliğin azalmasını sağlamak için yer alan en önemli kurumlardan bir tanesi olarak dikkatleri çekmeye devam ediyor. Korona virüs süreçleri içerisinde sektörleri daha canlı bir hale getirmek için sürekli adımlar atmaya devam eden İŞKUR bu sefer de yüz binlerce vatandaş için en az 4 bin TL maaş ile personel alımı i geldi.

    takvim.com.tr
    İŞKUR'dan son dakika müjdeli haberler gelmeye başladı! 4.000 TL maaş ile...

    İŞKUR son dakika personel alımı haberleri: İŞKUR ülkemizde istihdam fırsatlarının artması politikaları en iyi şekilde yürüten ve işsizliğin azalmasını sağlamak için yer alan en önemli kurumlardan bir tanesi olarak dikkatleri çekmeye devam ediyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bu sefer de yüz binlerce vatandaş için en az 4 bin TL maaş ile personel alımları yapılacağı hakkında çarpıcı açıklamalara yer verdi.

    Ülkemizde işsizlik oranlarının en aza inmesi için sürekli biri birinden farklı katkılar sunmaya devam eden İŞKUR, korona virüs süreçleri içerisinde ekonominin bir hayli durgunlaşmış olduğu dönemlerde yine kurtarıcı olarak yer almaya başladı. İş aramaya devam eden vatandaşları ve iş verenleri bir araya getirmeye devam eden İŞKUR birçok kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel şirketler üzerinde de iş ilanları sunmaya devam ediyor. Her gün yeni ilanlar almaya devam eden ve ülkenin dört bir yanında iş fırsatları sunan İŞKUR vatandaşlar için tüm adımları açıkladı.

    İŞKUR personel alım şartları…

    İŞKUR 4 bin TL maaş ile personel alım şartlarını yayına aldı. İlk olarak vatandaşların İŞKUR üzerinde kayıtlarını yapmaları gerekir. Kayıt olmak için de belirli şartları yerine getirmek gerekir.

    Bu şartlar ise; Vatandaşların en az 15 yaşın doldurması

        Kayıtların ardından meslek, eğitim, kişisel ve iletişim bilgilerinin en ufak eksik olmadan doldurulması

        Eğitim ve meslek bilgilerinin eksiksiz bir şekilde doldurulması. Bu kısmı en önemli olan adımdır. Aksi halde başvurular kabul edilmeyebilir.Kayıtlar tam 12 ay boyunca aktif kalacaktır. Bu sürenin sonunda da internet sitesi aracılığı ile ya da İŞKUR üzerinden gidilerek aktif hale getirilmesi gerekir.

        İş arayan vatandaşların kayıtları ardından sitede yer alan ilanlara göz atması gerekir. Her gün yüzlerce ilan yayına alınmaya devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlar için açılan ilanların sorgulamasını yapmak da oldukça basittir.

        Bunun için;İŞKUR üzerinde giriş yaptıktan sonra ana sayfanın sağ kısmında yer alan açık iş ilanları sayfası açılmalıdır. Burada yer alan kısımdaki ilanları görmek için iş arayan girişi butonuna tıklamak ve istenilen bilgileri eksiksiz, doğru bir şekilde doldurmak gerekir.Ekranda o an yüzlerce iş ilanı yer alacaktır ve kişilerin kendilerine uygun olanı hızlı bir şekilde bulmak için filtreleme işlemi yapması gerekir.

        Bunun için de ekranın üst köşesinde yer alan aktif çubuk kullanılmalıdır. Bu kısma kişiler mesleklerini, aranan özel iş pozisyonlarını, kendilerine ait olan nitelikleri, öğrenim durumlarını, yaşadıkları ülke ve şehir gibi gerekli tüm bilgileri doldurmaları gerekir.

        Eski ilanları da görmek için ilan no ya da ilan tarihi kısmına istenilen bilgileri doldurduktan sonra ara kısmına basmak yeterli olacaktır.

        Bu şekilde en güncel olan ilanlara herkes anlık olarak erişebilecektir. Sizler de anlık olarak erişmek istiyorsanız buraya tıklayabilir ve anında ilanlara erişebilirsiniz.

            İŞKUR Nedir?

            İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor.

            Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
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            Haberler Memurlar 4.000 TL maaş ile iş ilanları yayına alınmaya başladı… İŞKUR kanadından son dakika müjdeli haberler gelmeye başladı! İşte kadrolar