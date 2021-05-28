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    • Memurlar
    • 28.05.2021 11:26
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    • 28.05.2021 11:26
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    öğretim üyesi alacak! İlan yayınlandı

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasına sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 40 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İlan yayınlandı

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 40 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de duyuruldu.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.

    Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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