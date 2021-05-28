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    • Memurlar
    • 28.05.2021 11:42
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    • 28.05.2021 11:42
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    işçi alımı başvuru nasıl yapılır? başvuru ekranı! Başvuru şartları...

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı (OGM) işçi alımı ilanı yakın bir tarihte Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre, 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır? başvuru şartları nelerdir? İşte OGM işçi alımı başvuru ekranı

    Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından toplamda 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvurunun nasıl yapılacağına ve başvuru şartlarına çevrildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları öğrenmek için araştrıma yapıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

    2.083 İŞÇİ ALINIYOR

    OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

    İşte başvuruya dair detaylar;

    Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

    Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

        Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

        İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

        Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
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