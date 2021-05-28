Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından toplamda 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvurunun nasıl yapılacağına ve başvuru şartlarına çevrildi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları öğrenmek için araştrıma yapıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

2.083 İŞÇİ ALINIYOR

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

İşte başvuruya dair detaylar;