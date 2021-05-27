KPSS 2021/6 tercih kılavuzu! ÖSYM Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kılavuzu yayınlandı!

KPSS 2021/6 tercih kılavuzu erişime açıldı! ÖSYM Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kılavuzu yayınlandı! KPSS 2021/6 tercih kılavuzu ile adaylar tercih işlemlerini yapabilecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri tamamlanabiliyor. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KPSS 2021/6 TERCİH KILAVUZU
Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Tercih ücret 25 TL olarak belirlendi.
Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)