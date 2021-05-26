Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre, 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı belirtildi. OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2.083 personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar...
OGM 2.083 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.
İşte başvuruya dair detaylar;
Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak.
Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.