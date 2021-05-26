Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre, 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı belirtildi. OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2.083 personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

OGM 2.083 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

İşte başvuruya dair detaylar;