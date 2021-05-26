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    • Memurlar
    • 26.05.2021 10:51
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    • 26.05.2021 11:58
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    27 Mayıs kurum dışı kamu memur alım ilanları! Zabıta memuru, müfettiş, bilişim personeli alımı başvuru şartları

    27 Mayıs müessese dışı kamu memur alım bültenleri: Kamu müessese ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan bültenlerde müracaat koşullarına ait tüm ayrıntılar duyuruldu. İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. Peki hangi müessese veya kuruluş hangi pozisyonlar içim memur ve personel alımı yapacak? İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların kurum portalına üye olmaları zorunludur.

    takvim.com.tr
    İtfaiye eri, zabıta memuru ve personel alımı başvuru şartları açıklandı

    İŞKUR 27 Mayıs kurum dışı kamu memur alım ilanları: KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte harekete geçen adaylar kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan memur ve personel alım ilanlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni memur ve personel alım ilanları ve başvuru detayları... İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

    27 Mayıs İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları!

    Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

    Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021

    Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

    İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021

        Kültür ve Turim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 31.05.2021

        İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

        Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021

        Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 23.06.2021

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 04.06.2021

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021

        Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 14.06.2021

            İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı 02.06.2021

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Alım İlanı 04.06.2021

            İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İlanı 11.06.2021

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 08.06.2021

            İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?

            İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

            İŞKUR KAYIT KOŞULLARI?

            İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

                İŞKUR ENGELLİ KAYDI NASIL YAPILIR?

                Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen "Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" ve/veya "Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.

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                Haberler Memurlar 27 Mayıs İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları! Zabıta memuru, müfettiş, bilişim personeli alımı başvuru şartları