KPSS'li KPSS'siz bu başvuruları kaçırmayın! 26 Mayıs devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... devlet kadrolarında açılan kontenjanlar!

Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan alım bültenlerinde yer alan bankacılık, adliye, hava trafik kontrolörü, akademik personel, müfettiş, zabıta gibi bir hayli alanda boş kontenjanlar yer alıyor. Hayallerinizdeki mesleği icra edebilmek için, ihtiyaca göre açılan devletin tüm kadrolarına başvurular başladı. Devlet memuru, sözleşmeli personel ya da işçi olmak için kimi alanlar KPSS puanı ararken bazı görevler için, başvuracak adaylara farklı şartlar koşuluyor. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2 öğretim üyesi alacak
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1 öğretim üyesi alacak
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2 sürekli işçi alacak
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
35 öğretim üyesi alacak
İLLER BANKASI A.Ş.
365 sözleşmeli personel alacak
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
Başkanlık 2 personel alacak
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
8 öğretim üyesi alacak
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
12 personel alacak