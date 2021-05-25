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    • Memurlar
    • 25.05.2021 10:30
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    • 25.05.2021 10:30
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    öğretim üyesi alımı yapacak! Şartlar belli oldu

    aracılığı ile yayınlanan personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında 'nin 8 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    O üniversite öğretim üyesi alımı yapacak! İşte şartlar

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Koç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    Profesör kadrosu için:
    - Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
    - İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
    - Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
    - İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
    - Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
    - Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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