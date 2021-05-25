Kamuya son dakika KPSS ile binlerce memur alımı ilanları! En az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan... İşte o kurumlar ve şartları...

KPSS Şartı Aranıyor!

2021 yılı Kamu Personeli alımları ve memur alımları için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den puan almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Adayların değerlendirmeleri KPSS puanına göre yapılacak olup Yüksek puana sahip olan adayların şansı daha yüksektir.