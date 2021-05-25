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    • Memurlar
    • 25.05.2021 13:20
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    • 25.05.2021 13:20
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    Kamuya son dakika KPSS ile binlerce memur alımı ilanları! En az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan... İşte o kurumlar ve şartları...

    Kamu Müessese ve Kuruluşları için kamuya memur alımları yapılmak üzere bültenler yayınlandı. tarafından Peki 2021 seneyi memur alımı koşulları neler? 2021 yılı Kamu Personeli alımları ve memur alımları için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den puan almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Adayların değerlendirmeleri KPSS puanına göre yapılacak olup Yüksek puana sahip olan adayların şansı daha yüksektir. İşte o kurumlar ve şartları...

    Kamuya son dakika KPSS ile binlerce memur alımı ilanları! İşte o kurumlar ve şartları...

    Devlet Personel Başkanlığı, Kamu Personeli Alım İlanları bölümünde binlerce memur alımı yapıldığını duyurdu. Kamunun farklı kadrolarında yapılacak olan alımlara başvurular KPSS puanı ile yapılacak. Bu kapsamda Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Adayların değerlendirmeleri KPSS puanına göre yapılacak olup Yüksek puana sahip olan adayların şansı daha yüksektir.

    KPSS Şartı Aranıyor!

    2021 yılı Kamu Personeli alımları ve memur alımları için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den puan almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Adayların değerlendirmeleri KPSS puanına göre yapılacak olup Yüksek puana sahip olan adayların şansı daha yüksektir.

    Hangi Kurumlara Alım Yapılıyor?

    - BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    10 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK

    - TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK

    - YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - GAZİ ÜNİVERSİTESİ
        1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
        2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        - MERSİN ÜNİVERSİTESİ
        35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - İLLER BANKASI A.Ş.
        365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        - ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

        - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
        31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
        1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

        8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        - ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

        - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

        31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

        1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

        45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        - ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

        15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

        32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

        1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        - KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

        110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

            - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

            95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

            - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

            25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

            2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

            - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

            13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

            41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

            28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

            27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

            102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            - GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

            31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

            45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

            - KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

            4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            278 ZABITA MEMUR ALACAK

            - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

            50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

            - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

            45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

            26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

            25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            278 MEMUR ALACAK

            - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

                3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

                - GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                1 MEMUR ALACAK

                - TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                50 ZABITA MEMURU ALACAK

                - TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                50 İTFAİYE ERİ ALACAK

                - AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

                3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

                - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

                33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                İlanlara Ulaşmak İçin Tıklayınız!

                Başvuru Şartları Neler?

                Kamuya Memur Alımı için adaylardan bazı şartlar talep ediliyor. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre;

                Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

                Kamu haklarından mahrum olmamak,

                Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

                Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,

                Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

                Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak,

                Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

                Herhangi bir suç yükümlülüğü olmamak şartları aranacak.
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                Haberler Memurlar Kamuya son dakika KPSS ile binlerce memur alımı ilanları! En az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan... İşte o kurumlar ve şartları...