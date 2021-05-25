İŞKUR ilanlarıyla bekçi, sekreter, güvenlik ve büro memuru alımı başvuru şartları ve ilanları oldukça merak ediliyor. Yayımlanan ilanlar aracılığıyla her ay binlerce vatandaş kendi sektöründe iş bulabiliyor. İŞKUR üzerinden kurum ve firmalar tarafından iş arayışı devam edenler için yeni ilanlar yayımlanıyor. İşte İŞKUR yeni işçi alımı ilanları... Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
Büro memuru alımı ilanları
Büro memuru alımı ilanları