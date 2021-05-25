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    • Memurlar
    • 25.05.2021 10:08
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    • 25.05.2021 10:08
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    Gözler o tarihte! 28. dönem başladı mı? 2021 EGM başlayacak?

    28. dönem başladı mı? EGM başlayacak? POMEM polis alımının başlayıp başlamadığı polis olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. POMEM sınavlarına her yıl binlerce polis adayı katılıyor ve sınavlarda başarılı olan kişiler kuruma girmeye hak kazanıyor. 27. dönem için işlemler devam ederken; ne zaman yapılacak?

    takvim.com.tr
    Gözler o tarihte! 28. dönem POMEM polis alımı başladı mı?

    28. dönem POMEM polis alımı başladı mı? POMEM polis alımları ne zaman başlayacak? 28. dönem POMEM polis alımı merakla bekleniyor. Polis olarak POMEM bünyesinde görev yapmak isteyenler sınavlara katılarak başarılı olmak için ter döküyor. Sınavlarda başarılı olan adaylar da POMEM'e kabul ediliyor. 27. dönem sınav sonuçları merakla beklenirken; 28. dönem başvuruları da merakla bekleniyor. Peki 28. dönem POMEM polis alımı ne zaman?

    28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞLADI MI?

    Konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmış değil. Duyuru yapıldığı takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.

    POMEM NEDİR?

    POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

    İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

    FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

    Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

    Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        MÜLAKAT SINAVI

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

        a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        b) Kendisinden istenileni kavrama,

        c) Özgüveni,

        ç) İfade etme yeteneği,

        d) Beden dilini kullanma becerisi,

        olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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