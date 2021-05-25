28. dönem POMEM polis alımı başladı mı? POMEM polis alımları ne zaman başlayacak? 28. dönem POMEM polis alımı merakla bekleniyor. Polis olarak POMEM bünyesinde görev yapmak isteyenler sınavlara katılarak başarılı olmak için ter döküyor. Sınavlarda başarılı olan adaylar da POMEM'e kabul ediliyor. 27. dönem sınav sonuçları merakla beklenirken; 28. dönem başvuruları da merakla bekleniyor. Peki 28. dönem POMEM polis alımı ne zaman?
28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞLADI MI?
Konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmış değil. Duyuru yapıldığı takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.
POMEM NEDİR?
POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.