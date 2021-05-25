En az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan... İşte o kurumlar ve şartları... Kamuya son dakika KPSS ile binlerce memur alımı ilanları!

Kamu Müessese ve Kuruluşları için kamuya memur alımları yapılmak üzere bültenler yayınlandı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından Peki 2021 seneyi memur alımı koşulları neler? 2021 yılı Kamu Personeli alımları ve memur alımları için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den puan almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Adayların değerlendirmeleri KPSS puanına göre yapılacak olup Yüksek puana sahip olan adayların şansı daha yüksektir. İşte o kurumlar ve şartları...
KPSS Şartı Aranıyor!
2021 yılı Kamu Personeli alımları ve memur alımları için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den puan almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Adayların değerlendirmeleri KPSS puanına göre yapılacak olup Yüksek puana sahip olan adayların şansı daha yüksektir.
Hangi Kurumlara Alım Yapılıyor?
- BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
10 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK
- TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK
- YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK