EGM 11.387 polis alımı ne zaman yapılacak? 2021 EGM polis alımı ve komiser yardımcısı alımı açıktan mı olacak?

EGM POLİS ALIMI NASIL OLACAK?

En son Şubat ayında polis alımlarına ilişkin izinler için karar çıkmıştı. 17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre, EGM için belirlenen atama izninin 11.837'si Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadroları için değerlendirilecek.

Bu kadroların, "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu kadroların açıktan alım şeklinde doldurulacağı, meslek içi komiser yardımcısı alımının ise atama izni sınırlamasına tabi olmayacağı bildiriliyor.