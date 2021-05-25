EGM 11.387 polis alımı ne zaman yapılacak? 2021 EGM polis alımı ve komiser yardımcısı alımı açıktan mı olacak?

2021 EGM polis alımı ve komiser yardımcısı açıktan mı olacak? EGM polis alımı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde binlerce polis alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen atama izninin 11.837 adedi Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılabilecek. Peki; 2021 EGM polis alımı ne zaman yapılacak?
EGM POLİS ALIMI NASIL OLACAK?
En son Şubat ayında polis alımlarına ilişkin izinler için karar çıkmıştı. 17 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre, EGM için belirlenen atama izninin 11.837'si Komiser Yardımcısı ve Polis Memuru kadroları için değerlendirilecek.
Bu kadroların, "tahsis edilen atama izinlerinin açıktan veya nakil suretiyle" kullanılabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu kadroların açıktan alım şeklinde doldurulacağı, meslek içi komiser yardımcısı alımının ise atama izni sınırlamasına tabi olmayacağı bildiriliyor.
POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NASILDI?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)