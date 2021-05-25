Mayıs ayı ayı yüzlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu ilanları açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan yeni ilanlara bazı firmalara vasıflı-vasıfsız acil işçi alımı yapılacak. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor. Son olarak İŞKUR'da yüzlerce işçi ve personel alımı ilanı duyuruldu. Ayrıca aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak kendi alanınızdaki işleri görüntüleyebilirsiniz.
Büro memuru alımı ilanları
Büro memuru alımı ilanları