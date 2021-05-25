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    • Memurlar
    • 25.05.2021 14:46
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    • 25.05.2021 14:46
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    25 Mayıs devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... devlet kadrolarında açılan kontenjanlar! KPSS'li KPSS'siz bu başvuruları kaçırmayın!

    nca yayımlanan alım bültenlerinde yer alan bankacılık, adliye, hava trafik kontrolörü, akademik personel, müfettiş, zabıta gibi bir hayli alanda boş kontenjanlar yer alıyor. Hayallerinizdeki mesleği icra edebilmek için, ihtiyaca göre açılan devletin tüm kadrolarına başvurular başladı. Devlet memuru, sözleşmeli personel ya da işçi olmak için kimi alanlar KPSS puanı ararken bazı görevler için, başvuracak adaylara farklı şartlar koşuluyor. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce ndan başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez.

    takvim.com.tr
    Devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... devlet kadrolarında açılan kontenjanlar!

    Devlet Personel Başkanlığınca sürekli güncellenen alım ilanlarına yenileri eklendi. Devletin tüm kademelerinde, o alandaki ihtiyaca yönelik kadrolara uygun kişiler yerleştiriliyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya binlerce kadroya alım yapılacak alanlar... Devlet memuru nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, memur olmanın avantajları, sınavsız geçiş ve alım yapacak kurumlar, mülakatlar ve tüm detayları inceledik.

    YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

    2 öğretim üyesi alacak

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    1 öğretim üyesi alacak

    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

    2 sürekli işçi alacak

    MERSİN ÜNİVERSİTESİ

    35 öğretim üyesi alacak

    İLLER BANKASI A.Ş.

    365 sözleşmeli personel alacak

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    Başkanlık 2 personel alacak

    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    8 öğretim üyesi alacak

    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

    12 personel alacak

        CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 sözleşmeli personel alacak

        ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        2021 yılı geçici çay eksperi alımı ek talep

        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

        31 öğretim üyesi alacak

        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

        1 öğretim üyesi alacak


        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

        45 sürekli işçi alacak

        ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

        15 öğretim üyesi alacak

        KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

        32 öğretim üyesi alacak

        TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

        1 sözleşmeli personel alacak


        KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 sürekli işçi alacak

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

        110 kaymakam adayı alacak

        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

        95 sözleşmeli personel alacak

        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        8 eski hükümlü işçi alacak

        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        25 öğretim üyesi alacak

        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        2 öğretim elemanı alacak

            KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

            13 sözleşmeli personel alacak

            KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

            41 öğretim üyesi alacak

            MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

            28 öğretim üyesi alacak

            BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

            27 öğretim üyesi alacak

            GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

            102 sözleşmeli personel alacak

            GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

            31 öğretim üyesi alacak



            ANKARA ÜNİVERSİTESİ

            45 sürekli işçi alacak

            KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

            4 öğretim üyesi alacak

            İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            278 zabıta memur alacak

            SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

            50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak

            VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

            45 öğretim üyesi alacak

            KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

            26 öğretim üyesi alacak

            SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

            25 öğretim üyesi alacak

            KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

            19 personel alacak


            İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            278 memur alacak

            İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

            3 sözleşmeli personel alacak

            GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            1 memur alacak

            TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            50 zabıta memuru alacak



                TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                50 itfaiye eri alacak

                AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

                3 öğretim elemanı alacak

                AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

                33 öğretim üyesi alacak

                BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

                3 öğretim üyesi alacak

                ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

                2 öğretim üyesi alacak

                DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

                1 sözleşmeli personel alacak

                BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

                32 öğretim elemanı alacak

                MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                5 zabıta memuru alacak

                KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

                10 sözleşmeli personel alacak

                İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                541 itfaiye eri alacak

                GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                30 zabıta memuru alacak

                İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                541 itfaiye eri alacak

                İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                100 memur alacak

                BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                55 memur alacak

                OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                15 memur alacak

                BEŞİRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                1 adet şoför alacak

                KARAPINAR (KONYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                7 adet zabıta memuru alacak

                KÖPRÜKÖY (ERZURUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                9 memur alacak

                MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                171 memur alacak

                BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                1 memur alacak

                ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

                10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacak

                    Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?

                    Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez.

                    Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır. Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.
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                    Haberler Memurlar 25 Mayıs devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... devlet kadrolarında açılan kontenjanlar! KPSS'li KPSS'siz bu başvuruları kaçırmayın!