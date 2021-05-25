25 Mayıs devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi... devlet kadrolarında açılan kontenjanlar! KPSS'li KPSS'siz bu başvuruları kaçırmayın!

Devlet Personel Başkanlığınca sürekli güncellenen alım ilanlarına yenileri eklendi. Devletin tüm kademelerinde, o alandaki ihtiyaca yönelik kadrolara uygun kişiler yerleştiriliyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya binlerce kadroya alım yapılacak alanlar... Devlet memuru nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, memur olmanın avantajları, sınavsız geçiş ve alım yapacak kurumlar, mülakatlar ve tüm detayları inceledik.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2 öğretim üyesi alacak
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1 öğretim üyesi alacak
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2 sürekli işçi alacak
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
35 öğretim üyesi alacak
İLLER BANKASI A.Ş.
365 sözleşmeli personel alacak
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
Başkanlık 2 personel alacak
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
8 öğretim üyesi alacak
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
12 personel alacak