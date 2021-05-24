İller Bankası 365 sözleşmeli personel alacak! Sözleşmeli personel alım ilanları

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacağı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı şartlar belirtildi:



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b) Mühendis pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,



Mimar pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.



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