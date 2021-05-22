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    • Memurlar
    • 22.05.2021 09:39
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    • 22.05.2021 09:39
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    Jandarma TSK EGM açıklandı mı? 2021 tayin sonuçları açıklaması geldi mi?

    Kamu kurumlarında çalışan personeller tayin için başvurularda bulunabiliyor. 2021 Jandarma TSK EGM açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 2021 tayin sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının tayin sonuçlarına ilişkin araştırma yapılıyor. İşte Jandarma TSK sonuçlarına ilişkin merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Jandarma TSK EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 tayin sonuçları açıklaması geldi mi?

    Polis, jandarma veya asker olarak görev yapan binlerce personel tayin başvurusunda bulunabiliyor. Bu personeller tayin işleminin ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediliyor. Jandarma TSK EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan personeller tayin sonuçlarını sorguluyor. Peki 2021 polis tayin sonuçları açıklandı mı?

    POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı.

    EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

    Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

    JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.

        Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25'i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması bekleniyor.

        TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirleniyor. Haziran ayında da açıklanmış oluyor. Ancak 2021 yılı için henüz takvim açıklaması gelmedi.
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