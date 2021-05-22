Jandarma TSK EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 tayin sonuçları açıklaması geldi mi?

Polis, jandarma veya asker olarak görev yapan binlerce personel tayin başvurusunda bulunabiliyor. Bu personeller tayin işleminin ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediliyor. Jandarma TSK EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan personeller tayin sonuçlarını sorguluyor. Peki 2021 polis tayin sonuçları açıklandı mı?
POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı.
EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.
JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?
Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.