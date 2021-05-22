Jandarma TSK EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 tayin sonuçları açıklaması geldi mi?

Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25'i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması bekleniyor.

TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirleniyor. Haziran ayında da açıklanmış oluyor. Ancak 2021 yılı için henüz takvim açıklaması gelmedi.