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    • Memurlar
    • 21.05.2021 15:40
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    • 21.05.2021 15:40
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    O kadrolara çok sayıda alım var! 'dan kamu ilanları: KPSS şartı yok... İşte başvuru şartları ve kadrolar

    'dan kamu ilanları: İŞKUR personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası oldukça yoğun oluyor. Bu bağlamda yeni kamu personelleri aranıyor. Yiyecek mühendisi, koordinatör, aşçı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, bilgisayar işletmeni, cerrah, harita mühendisi, sürücü, elektrik elektronik mühendisi, mimar, kent tasarıcısı, yardım personeli, ofis personeli, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, yiyecek teknikeri, bilgisayar teknikeri, biyolog, beden işçisi, sağlık personeli... İşte müracaat koşulları sayfamızda yer alıyor.

    takvim.com.tr
    O kadrolara çok sayıda alım var! İŞKUR'dan kamu ilanları:

    İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.

    Onlarca şehirde alımlar başladı! KPSS şartı yok... O kadrolara alım var!

    Aydın Arya Turs. Tesis. A.Ş. 31.05.2021
    Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.05.2021
    Konya Akşehir Beld. Başk.Şehri Beyza Tic. San. A.Ş. 27.05.2021
    Antalya Selinus İnş. Tic. Ltd. Şti. 24.05.2021
    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 27.05.2021
    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.05.2021
    İstanbul Personel Yönt. A.Ş. 27.05.2021
    Tunceli Ovacık SYDV Pers. Alımı 21.05.2021
    Batman Beld. Pers. A.Ş. 28.05.2021


    Konya Akşehir Şehri Beyza İç Ve Dış Tic. San. A.Ş. 25.05.2021
    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.05.2021 (1)
    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.05.2021
    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 21.05.2021
    Antalya Kaş Likya Turz. İnş. Gıda Tem. Taş. Mad. Tic. Ltd. Şti. 21.05.2021
    Kahramanmaraş Çağlayancerit SYDV 24.05.2021
    Denizli Serbeltaş İnş. Tur. Pet. Ener. Gıda Eğt. San. Tic. A.Ş. 21.05.2021
    Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tarım Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 21.05.2021
    İzmir Karaburun Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.05.2021
    İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 24.05.2021


        Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turz. A.Ş. 28.05.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 24.05.2021
        İzmir Ayasuluk Tepesi ve St Jean Anıtı Kazı Başkanlığı 18.06.2021
        İzmir İzdeniz A.Ş. 22.05.2021
        Trabzon Hayrat Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.05.2021
        Kayseri Alınpınarı Yapı İnş. Tur. NAk. San. Tic. Ltd. Şti. 21.05.2021
        İzmir KARBEL San. Tic. A.Ş. 24.05.2021
        Bursa Tarım A.Ş. 21.05.2021
        Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taş. San. Tic. Ltd. Şti.22.05.2021
        Şanlıurfa Birecik Fırat Hizm. San. Tic. AŞ. 21.05.2021
        İstanbul BELBİM Elektronik Para Ödeme Hizm. A.Ş. 25.05.2021
        Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 21.05.2021
        Karabük Safranbolu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.05.2021
        İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 21.05.2021
        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 21.05.2021


        Zonguldak Gülüç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.05.2021
        Konya Karapınar Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.05.2021
        Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.05.2021
        Muğla Datça Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.05.2021
        Muğla Menteşe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.05.2021
        Sivas Sızırbelsan Tic. Ltd. Şti. 24.05.2021
        İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 28.05.2021
        Bartın Gıda İnş. Peyz. Tur. Nak. Eğt. Akar. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 21.05.2021
        Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.05.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş 24.05.2021.
        İzmir Çeştur Çeşme İmar Turz. Tic. Tek. Hizm.Lİman İşl. Ltd. Şti. 23.05.2021


        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 26.05.2021
        İzmir Mimas Bel Gıda Turz. İnş. İth. İhr. Üret. Paz. San. Tic. A.Ş. 22.05.2021
        Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğt. Hizm. Tic. A.Ş. 21.05.2021
        Manisa Besot A.Ş. 24.05.2021
        Erzurum Karaçoban Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.05.2021
        İstanbul Enerji San. Tic. A.Ş. 21.05.2021
        İstanbul Günbel Tem. İnş. Gıda Eğt. Org. Tic. A.Ş. 22.05.2021
        Sakarya Sarbel Serdivan Belediyesi Per. A.Ş. 24.05.2021
        Adana Pozantı Belediyesi Pers. hizm. Ltd. Şti. 23.05.2021
        Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 22.05.2021
        Kastamonu Şenpazar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.05.2021
        Erzurum Tortum SYDV 25.05.2021
        Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Personel Ltd Şti. 25.05.2021
        Konya Yalıhüyük Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.05.2021
        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 22.05.2021
        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Per. Ltd. Şti. 25.05.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 28.05.2021
        Manisa Besot Tic. A.Ş. 26.05.2021


            Afyonkarahisar Kızılören Taş. Kum Ocağı İşl. Pet. Ürün. İnş. Müt.Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 25.05.2021
            Bursa Jeotermal Ener. Su İnş. Tur. Maden. San. Tic. A.Ş. 28.05.2021
            Denizli Güney Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.05.2021
            Bursa Gürsu Modern A.Ş. 25.05.2021
            Kocaeli Nazende İşl. Gıda Ltd. Şti. 25.05.2021
            Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 26.05.2021
            Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 25.05.2021
            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 28.05.2021 (1)
            Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 28.05.2021
            Ankara Beltaş Belediye Trafik Hizm. A.Ş. 24.05.2021
            Adıyaman Yörem Müh. Org. Gıda İnş. Taş. Tem. San. Tic. A.Ş. 24.05.2021
            Elazığ Keban SYDV 21.05.2021
            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 28.05.2021
            Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.05.2021
            Kayseri İncesu Eğt. İmar Kült. San. Tic. A.Ş. 25.05.2021
            Mersin Bozyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.05.2021
            Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 27.05.2021
            İzmir Ödemiş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.05.2021

            Kamu Memur Alım İlanları

            Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021
            Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021
            Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021
            Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021
            İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021
            İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021


            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021
            Kültür ve Turim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 31.05.2021
            İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021
            Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021
            Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan Personel Alımı 21.05.2021
            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021


                Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 23.06.2021
                Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 04.06.2021
                Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021
                Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 14.06.2021
                İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı 02.06.2021
                Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Alım İlanı 04.06.2021

                BAŞVURU LİNKLERİ

                https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

                https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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                Haberler Memurlar O kadrolara çok sayıda alım var! İŞKUR'dan kamu ilanları: KPSS şartı yok... İşte başvuru şartları ve kadrolar