İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.
Onlarca şehirde alımlar başladı! KPSS şartı yok... O kadrolara alım var!
Aydın Arya Turs. Tesis. A.Ş. 31.05.2021
Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 31.05.2021
Konya Akşehir Beld. Başk.Şehri Beyza Tic. San. A.Ş. 27.05.2021
Antalya Selinus İnş. Tic. Ltd. Şti. 24.05.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 27.05.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.05.2021
İstanbul Personel Yönt. A.Ş. 27.05.2021
Tunceli Ovacık SYDV Pers. Alımı 21.05.2021
Batman Beld. Pers. A.Ş. 28.05.2021
Konya Akşehir Şehri Beyza İç Ve Dış Tic. San. A.Ş. 25.05.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 22.05.2021 (1)
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.05.2021
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 21.05.2021
Antalya Kaş Likya Turz. İnş. Gıda Tem. Taş. Mad. Tic. Ltd. Şti. 21.05.2021
Kahramanmaraş Çağlayancerit SYDV 24.05.2021
Denizli Serbeltaş İnş. Tur. Pet. Ener. Gıda Eğt. San. Tic. A.Ş. 21.05.2021
Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tarım Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 21.05.2021
İzmir Karaburun Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.05.2021
İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 24.05.2021