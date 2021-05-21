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    • Memurlar
    • 21.05.2021 10:34
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    • 21.05.2021 10:34
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    15 öğretim üyesi alımı yapacak! Şartlar belli oldu

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasına sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 15 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Adıyaman Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    Başvuru şartları için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" 16. Maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

    1-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde; özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 6 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

    2-Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 4 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya başvurmaları gerekmektedir.

    3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) 4 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Adıyaman Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak! Şartlar belli oldu