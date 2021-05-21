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    • Memurlar
    • 21.05.2021 11:27
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    • 21.05.2021 11:27
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    21 Mayıs KPSS'siz onlarca Belediye'ye en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları! Sekreter, büro memuru, işçi alımı...

    Belediyelere personel alınıyor. Değişik şehirlerde belediyelere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kadrolu personel alımı yapılacağı açıklandı. üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda 15 duyuru yayımlandığı ve bu 15 duyuru ile çok rakamda personel alınacağına yer verildi. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İşte en az ilköğretim mezunu sekreter, büro memuru, işçi alımı ve personel alımı başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    KPSS'siz onlarca Belediye'ye en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları!

    Sekreter, Büro Memuru, İşçi alımı... Farklı illerde belediyelere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel , işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. KPSS'siz yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri yazımızda. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İşte en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları!

    KPSS ŞARTI YOK

    Tüm ilanların ortak yönü KPSS şartı olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir.

    KADROLU ALIM

    Aşağıda yer alan ilanlar ile alınacak personeller, belediyeler bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilecek.

    Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

    Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021

        Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021

        İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021

        Kültür ve Turim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 31.05.2021

        İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

        Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan Personel Alımı 21.05.2021

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021

        Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 23.06.2021

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 04.06.2021

            Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021

            Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 14.06.2021

            İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı 02.06.2021

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Alım İlanı 04.06.2021

            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            İlanların ortak başvuru şartları şu şekilde:

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

            - Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

            - Erkek adaylar için askerlik yapmış, henüz askerlik yaşına gelmemiş ya da tecilli olması.

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