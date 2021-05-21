21 Mayıs KPSS'siz onlarca Belediye'ye en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları! Sekreter, büro memuru, işçi alımı...

Sekreter, Büro Memuru, İşçi alımı... Farklı illerde belediyelere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel , işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı. KPSS'siz yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri yazımızda. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İşte en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları!
KPSS ŞARTI YOK
Tüm ilanların ortak yönü KPSS şartı olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir.
KADROLU ALIM
Aşağıda yer alan ilanlar ile alınacak personeller, belediyeler bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilecek.
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021
Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021