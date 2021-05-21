2021 polis tayin sonuçları açıklandı mı? EGM Polis, jandarma, TSK tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı.

EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.