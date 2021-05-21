2021 polis tayin sonuçları açıklandı mı? EGM Polis, jandarma, TSK tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM polis tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 polis tayin sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Polis, jandarma, TSK tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının tayin sonuçlarına ilişkin araştırma yapılıyor.
POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı.
EGM polis tayin sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.
JANDARMA TAYİNLERİ NE ZAMAN?
Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.
Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25'i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15'inden sonra açıklanması bekleniyor.