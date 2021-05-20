OGM 2 bin işçi alımı başvuru şartları! Orman Genel Müdürlüğü OGM 2 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruların İşkur üzerinden olacağı yüksek ihtimal olarak görülürken, 2020 Aralık ayında da Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 826 İşçi alımı için ilan açılmış ve istenilen başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibi olmuştu. 2000 Kişilik işçi alımında da benzer başvuru şartlarının olacağını söyleyebiliriz.

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,



2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,