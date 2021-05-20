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    • 20.05.2021 10:22
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    • 20.05.2021 10:37
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    başvuru şartları! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin işçi alımı başvuru şartları nelerdir? başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi. İş bulmak isteyenler OGM işçi alımı başvurusu hakkında sorgulama yapıyor. İşte başvuru süreci hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    OGM 2 bin işçi alımı başvuru şartları! Orman Genel Müdürlüğü OGM 2 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Orman Genel Müdürlüğü OGM 2 bin işçi alımı başvuru şartları nelerdir? OGM işçi alımı başvurusu merakla bekleniyor. OGM 2 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin duyurusuna göre OGM bünyesine 2 bin geçici işçi alınacak. OGM işçi alımı başvuruları hakkında detaylar!

    OGM 2 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin geçici işçi istihdam edeklerini bildirdi.

    Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

    OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Başvuruların İşkur üzerinden olacağı yüksek ihtimal olarak görülürken, 2020 Aralık ayında da Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 826 İşçi alımı için ilan açılmış ve istenilen başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibi olmuştu. 2000 Kişilik işçi alımında da benzer başvuru şartlarının olacağını söyleyebiliriz.

    1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,


    2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
    3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

        4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
        5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
        6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
        7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
        8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,


        9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.
        10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
        11) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
        12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
        13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
        Şartları aranır.
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        Haberler Memurlar OGM 2 bin işçi alımı başvuru şartları! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?