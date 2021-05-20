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    • Memurlar
    • 20.05.2021 10:57
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    • 20.05.2021 10:57
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    45 sürekli işçi alımı yapacak

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları yenilendi. Yeni ilanlar arasında 45 sürekli işçi alım ilanı da yer aldı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacak

    tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 45 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin hangi görev ve pozisyonda çalıştırılacağı açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı şartlar da belirtildi.

    İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    Giriş sınavına başvuracak adayların;
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
    2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.
    3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)
    4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019-2020 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,
    5. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alımı yapacak