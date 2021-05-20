Bekçilik sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar günün ilk saatlerinden itibaren yapılacak açıklaya odaklanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından sınav sonuçlarına dair yapılacak açıklama için heyecan sona erdi ve sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki, EGM PA bekçi alımı sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.