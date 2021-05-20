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    • Memurlar
    • 20.05.2021 18:51
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    • 20.05.2021 18:51
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    2021 açıklandı! e- Devlet ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu sorgulama ekranı!

    Bekçilik sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyordu. 'ndan bugün yapılan duyuruyla 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sınava giren bekçi adayları sınav sonuçlarını e devlet üzerinden görebilecek. Bu kapsamda sınava katılım sağlayan adaylar sonuçları öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 EGM-PA Bekçilik sınav sonuçları açıklandı!

    Bekçilik sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar günün ilk saatlerinden itibaren yapılacak açıklaya odaklanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından sınav sonuçlarına dair yapılacak açıklama için heyecan sona erdi ve sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki, EGM PA bekçi alımı sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

    BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

    Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir) ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

    Yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

    Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacaktır.

        BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen bekçilik yazılı sınavı değerlendirmeleri tamamlandı. Sınava ait sonuçlar E-Devlet ekranından sorgulanacak. Bekçilik sonuçlarını öğrenmek için e devlette karşınıza çıkan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Sınav sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

        NASIL BEKÇİ OLUNUR?

        Polis Akademisi Başkanlığı, dönem dönem bekçi alımı ilanları yayımlıyor. Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapıldı. 2021 yılında ise diğer şehirlere bekçi alımı bekleniyor.
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        Haberler Memurlar 2021 EGM-PA Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! e- Devlet ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu sorgulama ekranı!