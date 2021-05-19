İş arayanlar için Türkiye'nin birçok yerinde fırsat devam ediyor. Özellikle son dönemde kamuda alımlar hızlandı. Memur olmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Öncelikle karar verilmesi gereken hangi tür memur olunmak istendiğidir. Yani eğer ortaokul mezunu iseniz çok yüksek puanlara ihtiyacınız vardır. Veya ortalama bir puan yapıp gardiyan ve bekçi gibi memurluklar tercih edilebilir. İki yıllık bir bölüm mezunu iseniz daha çok ön lisans kamu personeli seçme sınavına girebilirsiniz. Bu gibi bölümlerden daha çok sağlık kurumlarında çalışacak teknikerler yetişmektedir.
İşte personel ve memur alım kadroları
DAHA ÇOK SAĞLIKÇI
Türkiye'nin her ilinde iş imkanı bulunan sitede, ilanın şartları her duyuru için değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen korona nedeniyle sağlık çalışanları da oldukça zor ve yorucu bir sene geçirdi.
Artan hasta sayıları ve hastanelerde yaşanan yoğunluğun da etkisiyle yıl boyunca sağlık personeli alımları oldukça fazlaydı. Yine bu yıl da ilanlar arasında özellikle üniversite hastanelerinde çalışmak üzere aranan sağlık personeli sayısı arttı.