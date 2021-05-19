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    • Memurlar
    • 20.05.2021 08:32
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    • Son Güncelleme:
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    • 20.05.2021 08:32
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    ilanları! İşte personel ve memur alım şartları.. kamuilan.ailevecalisma. gov.tr

    İş arayanlar için Türkiye'nin birçok yerinde fırsat devam ediyor. Özellikle son dönemde kamuda alımlar hızlandı. Memur olmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Öncelikle karar verilmesi gereken hangi tür memur olunmak istendiğidir. Yani eğer ortaokul mezunu iseniz çok yüksek puanlara ihtiyacınız vardır. Veya ortalama bir puan yapıp gardiyan ve bekçi gibi memurluklar tercih edilebilir. İki yıllık bir bölüm mezunu iseniz daha çok ön lisans kamu personeli seçme sınavına girebilirsiniz. Bu gibi bölümlerden daha çok sağlık kurumlarında çalışacak teknikerler yetişmektedir.

    takvim.com.tr
    Kamu kurumlarına 1750 personel alınıyor! İşte kadrolar

    Her gün yeni kontratlı personel ve memur alımları yayınlanıyor. Kamu duyurularının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma. gov.tr' üzerinden halihazırda 22 müessese için 1750 personel aranıyor. Burada üniversitelerden belediyelere ve bakanlıklara kadar birçok kurum itfaiye erinden, zabıta memuruna kadar personel ilanı yer alıyor. İlan detaylarına da bu site üzerinden ulaşmak mümkün. Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. Fakat Türkiye üzerindeki memurların birçok kısmı diplomatik yazı işleri ile ilgilenmektedir. Bu işler kısaca şu demektir. Yani kurumlar arası yazışmalar, tapu, kadastro işlemleri gibi durumları çözüme kavuşturmalar olabilir.

    İşte personel ve memur alım kadroları

    DAHA ÇOK SAĞLIKÇI

    Türkiye'nin her ilinde iş imkanı bulunan sitede, ilanın şartları her duyuru için değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen korona nedeniyle sağlık çalışanları da oldukça zor ve yorucu bir sene geçirdi.

    Artan hasta sayıları ve hastanelerde yaşanan yoğunluğun da etkisiyle yıl boyunca sağlık personeli alımları oldukça fazlaydı. Yine bu yıl da ilanlar arasında özellikle üniversite hastanelerinde çalışmak üzere aranan sağlık personeli sayısı arttı.

        GÜNCEL KAMU PERSONEL VE MEMUR ALIMLARI

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

        110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

        95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

        KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

        KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

        4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

        13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

        41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

        28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

            27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

            102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

            31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            ANKARA ÜNİVERSİTESİ

            45 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

            SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

            50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

            İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            278 ZABITA MEMUR ALACAK

            VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

            45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

            26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

            19 ALACAK

            SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

            25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

            1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

                İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

                3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

                GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                1 MEMUR ALACAK

                İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                278 MEMUR ALACAK

                TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                50 ZABITA MEMURU ALACAK

                TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                40 İTFAİYE ERİ ALACAK

                TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                10 İTFAİYE ERİ ALACAK

                NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

                40 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

                9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

                3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

                AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

                33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

                34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

                1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

                32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

                4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

                    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

                    3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                    AMASYA ÜNİVERSİTESİ

                    12 ADET ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

                    ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

                    15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
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                    Haberler Memurlar Kamu kurumları personel ve memur alım ilanları! İşte personel ve memur alım şartları.. kamuilan.ailevecalisma. gov.tr