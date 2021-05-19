Her gün yeni kontratlı personel ve memur alımları yayınlanıyor. Kamu duyurularının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma. gov.tr' üzerinden halihazırda 22 müessese için 1750 personel aranıyor. Burada üniversitelerden belediyelere ve bakanlıklara kadar birçok kurum itfaiye erinden, zabıta memuruna kadar personel ilanı yer alıyor. İlan detaylarına da bu site üzerinden ulaşmak mümkün. Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. Fakat Türkiye üzerindeki memurların birçok kısmı diplomatik yazı işleri ile ilgilenmektedir. Bu işler kısaca şu demektir. Yani kurumlar arası yazışmalar, tapu, kadastro işlemleri gibi durumları çözüme kavuşturmalar olabilir.
İşte personel ve memur alım kadroları
DAHA ÇOK SAĞLIKÇI
Türkiye'nin her ilinde iş imkanı bulunan sitede, ilanın şartları her duyuru için değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen korona nedeniyle sağlık çalışanları da oldukça zor ve yorucu bir sene geçirdi.
Artan hasta sayıları ve hastanelerde yaşanan yoğunluğun da etkisiyle yıl boyunca sağlık personeli alımları oldukça fazlaydı. Yine bu yıl da ilanlar arasında özellikle üniversite hastanelerinde çalışmak üzere aranan sağlık personeli sayısı arttı.