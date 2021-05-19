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    • Memurlar
    • 19.05.2021 10:57
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    • 19.05.2021 10:57
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    94 sözleşmeli personel alımı yapacak! Detaylar belli oldu

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 94 sözleşmeli personel alım ilanı da yer aldı.

    O üniversite onlarca sözleşmeli personel alacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 94 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hemşire, büro personeli, sağlık teknikeri vs. gibi pozisyonlarda görev alacağı açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
    4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
    5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alımı yapacak! Detaylar belli oldu