Mayıs sonu İŞKUR işçi alımı ilan ve kadroları yenilendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Mayıs ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 284 binden fazla vatandaş iş buldu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 17.495 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İşte İŞKUR Mayıs sonu personel alımı ilanları
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen makineci (dikiş), temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, turizm ve otelcilik elemanı, satış danışmanı arıyor.
Konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise resmi kurumların internet sitesinden takip edilebiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.