Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş imtihanı ile 50 personel alımı yapacağına ait bülten Resmi Gazete'nin 11 Mayıs tarihli rakamında yayımlandı. İlana göre, SGK'nın 50 personel alımı için gerçekleştireceği sınavın yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olacağı kaydedilirken, başvuru yapacak adayların başvuru genel şartları ile diğer şartları dikkatle incelemesi gerektiğine vurgu yapıldı. İlana göre başvurular, e-Devlet ''www.turkiye.gov.tr'' adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30'da) sona erecek. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu 50 memur alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
SGK 50 MEMUR ALIMI BAŞVUR ŞARTLARI NELER?
SGK'nın personel alım ilanında, ''Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır. Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS taban puanı Tablo-1'de belirtilmiştir." denildi.
Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.