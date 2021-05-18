Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 50 personel alımı yapacağına ilişkin ilan, 11 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki SGK personel alımı başvuru şartları neler? Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup ''Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu''nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra ''Tamam'' ve ''Onayla'' butonuna basarak başvurusunu tamamlayacak. Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecek. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacak.
SGK 50 MEMUR ALIMI BAŞVUR ŞARTLARI NELER?
SGK'nın personel alım ilanında, ''Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır. Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS taban puanı Tablo-1'de belirtilmiştir." denildi.
Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.