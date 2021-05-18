

Memur Ne İş Yapar?

Memurlar iş olarak birçok farklı pozisyonda çalışmaktadırlar. Fakat Türkiye üzerindeki memurların birçok kısmı diplomatik yazı işleri ile ilgilenmektedir. Bu işler kısaca şu demektir. Yani kurumlar arası yazışmalar, tapu, kadastro işlemleri gibi durumları çözüme kavuşturmalar olabilir. Son zamanlarda gelişen teknoloji ile bu yazı işleri yerini üstün teknoloji bilgisayarlara bırakmıştır. Yani artık tek tek kâğıt masrafı ile uğraşılmıyor. Yerine mail sistemi üzerinden mesajlar anlık olarak iletilmektedir. Bu durum posta teşkilatının da eski önemini kaybetmesine sebep olmuştur.