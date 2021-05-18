Polis olma hayali ile yanıp tutuşan yüzbinlerce vatandaş lise ve üniversite mezunu alımları için tarih verilip verilmediğini sorgular oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelen son dakika açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. Peki, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman 2021? 27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman? Polis Akademisi başvurularına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.