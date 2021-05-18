Polis olma hayali ile yanıp tutuşan yüzbinlerce vatandaş lise ve üniversite mezunu alımları için tarih verilip verilmediğini sorgular oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelen son dakika açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. Peki, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman 2021? 27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman? Polis Akademisi başvurularına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem sınav yerlerini bildirdi. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri'' açıklamasında bulundu.
27.DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ VE TARİHİ İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.