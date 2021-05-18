İŞKUR ilanları yayımlandı. Kamu ve özele olmak üzere Mayıs ayı içerisinde 48.877 işçi ve personel alımı yapılacak. Peki kadrolar ve başvuru detayları nelerdir? İŞKUR İş İlanları üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre ilanlar farklı sekmeler altında yayımlandı. Memur Alımı sekmesi altında ise farklı belediyeler ve kamu kurumları yer aldı. Ayrıca KPSS siz personel alımı için belediye ve birimlerinin bulunduğu kurum dışı ilanlar yayımlanarak belediyelere alım yapılıyor.
48.877 MEMUR, PERSONEL VE İŞÇİ ALINACAK!
İŞKUR İş İlanları üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre ilanlar farklı sekmeler altında yayımlandı. İŞKUR kamu ve özele olan alımlar yayımlayarak 48.877 kişilik kadro ile alım yapılacağını açıkladı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre adayların genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " şartları aranacaktır.
Aynı zamanda özel olarak yaş, KPSS ve Eğitim gibi nitelikler talep edilecek.