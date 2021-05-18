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    • Memurlar
    • 18.05.2021 08:27
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    • 18.05.2021 08:27
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    Beykent Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor (Akademisyen alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlanan personel alım ilanları arasına yenileri eklendi. Güncel ilanlar arasında Beykent Üniversitesi'nin 8 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

    Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 8 öğretim üyesi alınacaağı açıklandı.

    İlanda "Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir." açıklamasına yer verildi.

    Öğretim üyesi alım ilanına gitmek için tıklayınız

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