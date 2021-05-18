Beykent Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor (Akademisyen alım ilanları)

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 8 öğretim üyesi alınacaağı açıklandı.

İlanda "Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir." açıklamasına yer verildi.



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