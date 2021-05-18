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    • Memurlar
    • 18.05.2021 09:33
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    • 18.05.2021 09:33
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    28. dönem başladı mı? 2021 POMEM polis alımı olacak mı? ?

    28. dönem merakla bekleniyor. POMEM polis alımı 2021 yılı için sık sık sorgulanıyor. 27. dönem alımlar için süreç devam ederken gözler 28. dönem POMEM sınavına çevrildi. Peki ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    28. dönem POMEM polis alımı başladı mı? 2021 POMEM polis alımı olacak mı?

    28. dönem POMEM polis alımı başladı mı? POMEM bünyesinde polis olarak yetişmek isteyen binlerce genç 2021 POMEM polis alımı sürecini takip ediyor. Gençler POMEM polis alımı olacak mı sorusuna yanıt arıyor. 27. dönemde parkur dönemi gelirken 28. dönem duyuruları bekleniyor. Peki POMEM 28. dönem sınavı ne zaman?

    28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI!

    Konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmış değil. Duyuru yapıldığı takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.

    POMEM NEDİR?

    POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

    İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

    FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

    Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

    Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        MÜLAKAT SINAVI

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

        a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        b) Kendisinden istenileni kavrama,

        c) Özgüveni,

        ç) İfade etme yeteneği,

        d) Beden dilini kullanma becerisi,

        olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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        Haberler Memurlar 28. dönem POMEM polis alımı başladı mı? 2021 POMEM polis alımı olacak mı? 28. dönem POMEM sınavı ne zaman?