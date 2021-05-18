28. dönem POMEM polis alımı başladı mı? POMEM bünyesinde polis olarak yetişmek isteyen binlerce genç 2021 POMEM polis alımı sürecini takip ediyor. Gençler POMEM polis alımı olacak mı sorusuna yanıt arıyor. 27. dönemde parkur dönemi gelirken 28. dönem duyuruları bekleniyor. Peki POMEM 28. dönem sınavı ne zaman?
28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI!
Konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmış değil. Duyuru yapıldığı takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.
POMEM NEDİR?
POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.