ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

● 18 yaşını doldurmuş olmak.

● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.