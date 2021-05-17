Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 17.05.2021 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2021 13:10
    ABONE OL

    ? ?

    Gündemde sıklıkla arşatırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi 91. dönem özel güvenlik sınavlarına katıldı. Peki ? İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavları’nın sonuçlarına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 91. dönem özel güvenlik sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 17 Nisan'da gerçekleşen sınavın soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında adayların erişimine açılmıştı ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Peki 91. dönem özel güvenlik ÖGG sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar…

    ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    ÖGG sınav sonuçları 7 Mayıs tarihinde açıklandı. ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

    5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

    ● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    ● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    ● 18 yaşını doldurmuş olmak.

    ● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

    1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

        3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

        ●Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

        ●14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

        ● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Muharrem İnce partisini kuruyor!
        Haberler Memurlar ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 91. dönem özel güvenlik sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?